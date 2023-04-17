В Петербурге фура и девять легковушек попали в массовое ДТП

В результате крупной аварии в Выборгском районе пострадали шесть человек.

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В понедельник утром на пересечении Комендантского проспекта и улицы Легковой в Выборгском районе Санкт-Петербурга столкнулись грузовик и девять легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В результате крупного ДТП пострадали шесть человек. Их госпитализировали в больницу. Отмечается, что один человек находится в тяжелом состоянии. У остальных травмы средней степени тяжести.

По предварительной информации, авария произошла из-за фуры, которая врезалась в другие автомобили. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, недавно под Саратовом произошла авария с пожарной машиной. В результате пострадали восемь человек, включая пятерых детей.