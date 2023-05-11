Экс-агент MI6 констатировал, что обстановка в зоне спецоперации изменилась на 180 градусов
У Киева есть 50 тысяч подготовленных боевиков, в то время как у России их «во много раз больше», отметил Аластер Крук.
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Бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук заявил, что украинские боевики уступают Вооруженным Силам России в обеспечении. По его словам, обстановка развернулась на 180 градусов.
Крук подчеркнул, что Киев имеет 50 тысяч подготовленных боевиков, в то время как у России их «во много раз больше».
«Ситуация развернулась на 180 градусов... Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки», - отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее российский боец рассказал, как «Ураган» помогал останавливать наступления боевиков.