В стране и мире Экс-агент MI6 констатировал, что обстановка в зоне спецоперации изменилась на 180 градусов Елизавета Потейчук У Киева есть 50 тысяч подготовленных боевиков, в то время как у России их «во много раз больше», отметил Аластер Крук. © Фото: Madeleine Kelly Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук заявил, что украинские боевики уступают Вооруженным Силам России в обеспечении. По его словам, обстановка развернулась на 180 градусов. Крук подчеркнул, что Киев имеет 50 тысяч подготовленных боевиков, в то время как у России их «во много раз больше». «Ситуация развернулась на 180 градусов... Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки», - отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Ранее российский боец рассказал, как «Ураган» помогал останавливать наступления боевиков. Экспертное мнение и аналитика