Российский боец рассказал, как «Ураган» помогал останавливать наступления боевиков

У реактивного снаряда очень большой калибр - 220 миллиметров, что позволяет разбивать даже заглубленные бетонированные укрепления и перекрытия толщиной в полметра.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

У реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в зоне спецоперации как на космодроме есть своя стартовая площадка, ракеты, они же снаряды, правда, в космос они, конечно, не летят. Дальность предельная - порядка 35 километров, и наши артиллеристы настолько уже изловчились, что от обнаружения цели до залпа порой проходит всего 5-7 минут.

«Ураган» несмотря на свои габариты быстро приводится в боевую готовность. В пакете 16 направляющих, но наши воины из Центрального военного округа (ЦВО) научились поражать противника одним-двумя снарядами, не расходуя весь боекомплект.

У реактивного снаряда очень большой калибр - 220 миллиметров, что позволяет разбивать технику и укрепления украинских националистов, включая заглубленные бетонированные укрепления и перекрытия толщиной в полметра.

«Помогает уничтожать, останавливать наступление, контрнаступление, уничтожать колонны, укрепленные районы, опорные командные пункты скопления личного состава. По ПВО работали противника, поражали танки, колонну не одну сожгли, очень грозное оружие», - отметил начальник расчета РСЗО «Ураган» с позывным Самурай.

Когда все снаряды выпущены по врагу, установку перезаряжают в укромном месте с помощью специальной транспортно-заряжающей машины. «Ураганы» рассредоточены по всему фронту, а вместе с ними боевые расчеты, роты охранения и ремонтники. Воины успешно обустроили быт рядом со своими позициями. Построили баню, где поместили даже стиральную машинку и соорудили деревянные спортивные снаряды.

Чтобы не терять физической формы, бойцы оборудовали спортзал под открытым небом, выпилили тренажеры, смастерили штанги, на которые можно довесить груз. Военнослужащие соорудили также импровизированную боксерскую грушу - ствол дерева обернули курткой и перемотали ее скотчем. Поэтому в случае необходимости наши бойцы могут ударить по противнику не только снарядами, но и кулаками.



Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.