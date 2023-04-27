Армия Армия Армия

Российский боец рассказал, как «Ураган» помогал останавливать наступления боевиков

Игорь Лапик
05:15 27.04.2023
У реактивного снаряда очень большой калибр - 220 миллиметров, что позволяет разбивать даже заглубленные бетонированные укрепления и перекрытия толщиной в полметра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

У реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в зоне спецоперации как на космодроме есть своя стартовая площадка, ракеты, они же снаряды, правда, в космос они, конечно, не летят. Дальность предельная - порядка 35 километров, и наши артиллеристы настолько уже изловчились, что от обнаружения цели до залпа порой проходит всего 5-7 минут.

«Ураган» несмотря на свои габариты быстро приводится в боевую готовность. В пакете 16 направляющих, но наши воины из Центрального военного округа (ЦВО) научились поражать противника одним-двумя снарядами, не расходуя весь боекомплект.

У реактивного снаряда очень большой калибр - 220 миллиметров, что позволяет разбивать технику и укрепления украинских националистов, включая заглубленные бетонированные укрепления и перекрытия толщиной в полметра.

«Помогает уничтожать, останавливать наступление, контрнаступление, уничтожать колонны, укрепленные районы, опорные командные пункты скопления личного состава. По ПВО работали противника, поражали танки, колонну не одну сожгли, очень грозное оружие», - отметил начальник расчета РСЗО «Ураган» с позывным Самурай.

Когда все снаряды выпущены по врагу, установку перезаряжают в укромном месте с помощью специальной транспортно-заряжающей машины. «Ураганы» рассредоточены по всему фронту, а вместе с ними боевые расчеты, роты охранения и ремонтники. Воины успешно обустроили быт рядом со своими позициями. Построили баню, где поместили даже стиральную машинку и соорудили деревянные спортивные снаряды.

Чтобы не терять физической формы, бойцы оборудовали спортзал под открытым небом, выпилили тренажеры, смастерили штанги, на которые можно довесить груз. Военнослужащие соорудили также импровизированную боксерскую грушу - ствол дерева обернули курткой и перемотали ее скотчем. Поэтому в случае необходимости наши бойцы могут ударить по противнику не только снарядами, но и кулаками.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:07 В стране и мире
Девять человек пострадали при взрыве на газовой скважине в Якутии
03:28 В стране и мире
Минобороны Венгрии призвало с осторожностью подходить к расширению НАТО
22:06 В стране и мире
Байден пригрозил Северной Корее сменить режим
18:23 Армия
Видео
Российские бойцы разгромили вражеский склад боеприпасов под Северском из СПГ-9
17:30 В стране и мире
Видео
Глава Россотрудничества Примаков рассказал об украинском флаге, вывешенном у здания РЦНК в Никосии после поджога
Популярное
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Видео
Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.