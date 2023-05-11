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В МО РФ сообщили о бое по отражению атаки боевиков в районе Малоильиновки в ДНР

23:20 11.05.2023
Украинские националисты несут значительные потери, рассказали в военном ведомстве.
В МО РФ сообщили о бое по отражению атаки боевиков в районе Малоильиновки в ДНР
© Фото: РИА Новости
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В районе Малоильиновки в ДНР идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ. Противник несет существенные потери в живой силе и технике, сообщили в Минобороны России.

По состоянию на 22:00 11 мая на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях отсутствуют активные боевые действия, а на Краснолиманском были отражены две атаки ротных тактических групп боевиков в районе населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.

На Донецком направлении наши военные пресекли три попытки националистов провести разведку боем и успешно отразили восемь атак ВСУ.

Штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии продолжают освобождение западной части Артемовска. Также ведутся активные действия  по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.

Сейчас российские военные ведут бой по отражению атаки ВСУ в направлении Малоильиновки. Зафиксированы существенные потери людей и техники противника.

Минобороны добавляет, что общая обстановка в районе СВО находится под контролем.

Ранее ведомство опровергло заявления некоторых Telegram-каналов о «прорывах обороны» на участках линии фронта.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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