В МО РФ заявили, что общая обстановка в зоне спецоперации остается «под контролем»

Информация о «прорывах обороны» на различных участках не соответствует действительности, отметили в военном ведомстве.

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Общая обстановка в зоне спецоперации остается «под контролем». Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что на Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ротных тактических групп украинских националистов. Атаки отражены в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.

Три попытки провести разведку боем, предпринятые противником, пресечены на Донецком направлении. Также там успешно отражены восемь атак националистов на позиции российских войск.

Ранее в МО РФ опровергли информацию о «прорывах обороны» в зоне спецоперации. Там подчеркнули, что заявления «распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место "прорывах обороны"» на различных участках ЛБС не соответствуют действительности.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.