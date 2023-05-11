Выставка расписавшего храм Христа Спасителя художника Нестеренко открылась в Москве
Четвертая подряд выставка работ художника в «Манеже» стала рекордной - Нестеренко занесли в Книгу рекордов России.
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В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка народного художника России, автора росписей храма Христа Спасителя Василия Нестеренко «Мы - Русские, с нами Бог!». Через искусство он смог показать свою творческую и гражданскую позицию, осветить значимые вехи российской истории.