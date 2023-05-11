В стране и мире Выставка расписавшего храм Христа Спасителя художника Нестеренко открылась в Москве Анастасия Бобылева Четвертая подряд выставка работ художника в «Манеже» стала рекордной - Нестеренко занесли в Книгу рекордов России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка народного художника России, автора росписей храма Христа Спасителя Василия Нестеренко «Мы - Русские, с нами Бог!». Через искусство он смог показать свою творческую и гражданскую позицию, осветить значимые вехи российской истории. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Основой проекта стали исторические полотна, посвященные победам русского оружия и русского духа. Несколько залов отсылают к специальной операции в Сирии. «Очень хочется, чтобы эта выставка была принята людьми. Художники не дадут мне соврать - когда ты показываешь свои работы (а четверть работ этой выставки никогда ранее не экспонировалась), ты чувствуешь себя беззащитным. Ты уже все сделал, а люди будут смотреть на результат», - поделился он. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В «Манеже» работы художника выставлены в четвертый раз, за что Нестеренко попал в Книгу рекордов России. Помимо этого, его картины находятся во многих российских и зарубежных музейных собраниях. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ранее в парке «Патриот» открылась объединенная историческая выставка. Экспозиция открылась 2 мая и будет готова принимать гостей до 14 мая. Экспертное мнение и аналитика