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Выставка расписавшего храм Христа Спасителя художника Нестеренко открылась в Москве

Анастасия Бобылева
23:52 11.05.2023
Четвертая подряд выставка работ художника в «Манеже» стала рекордной - Нестеренко занесли в Книгу рекордов России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка народного художника России, автора росписей храма Христа Спасителя Василия Нестеренко «Мы - Русские, с нами Бог!». Через искусство он смог показать свою творческую и гражданскую позицию, осветить значимые вехи российской истории.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Основой проекта стали исторические полотна, посвященные победам русского оружия и русского духа. Несколько залов отсылают к специальной операции в Сирии.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Очень хочется, чтобы эта выставка была принята людьми. Художники не дадут мне соврать - когда ты показываешь свои работы (а четверть работ этой выставки никогда ранее не экспонировалась), ты чувствуешь себя беззащитным. Ты уже все сделал, а люди будут смотреть на результат», - поделился он.

В «Манеже» работы художника выставлены в четвертый раз, за что Нестеренко попал в Книгу рекордов России. Помимо этого, его картины находятся во многих российских и зарубежных музейных собраниях.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее в парке «Патриот» открылась объединенная историческая выставка. Экспозиция открылась 2 мая и будет готова принимать гостей до 14 мая.

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