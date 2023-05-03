Армия Армия Армия

Объединенная историческая выставка приняла первых гостей в парке «Патриот»

Ян Брацкий
01:52 03.05.2023
Экспозиция приурочена ко Дню Победы и будет радовать посетителей со 2 по 14 мая.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Накануне в Выставочном павильоне парка «Патриот» состоялось торжественное открытие Объединенной исторической выставки.

© Минобороны России

Посетители павильона смогут ознакомиться с четырьмя тематическими экспозициями: День Победы советского народа в Великой Отечественной войне - 9 мая 1945 г.; 320-летие образования Балтийского флота - 18 мая 1703 г.; 105 лет со дня образования Южного военного округа - 4 мая 1918 г.; 100-летие со дня образования Главного гидрометеорологического центра Минобороны РФ - 4 мая 1923 г.

«Благодаря таким выставкам, благодаря тем, кто их делает у нас есть возможность помнить. Я уверен, что вы передадите это своим детям, а дети передадут внукам и никогда наш народ не забудет того подвига, который был совершен во время Великой Отечественной войны, в ходе других войн и локальных конфликтов, в ходе возрождения, укрепления и становления нашей с вами Родины», - рассказал начальник центра (обеспечения управления силами (войсками) флота Национального центра управления обороной РФ Валентин Клюжев.

Самая масштабная выставка посвящена подвигам советского солдата, героизму, мужеству и стойкости духа в борьбе с врагом. Среди уникальных экспонатов можно увидеть акт о капитуляции Германии, архивные документы, плакаты, художественные полотна, памятные монеты и медали. Особое внимание в экспозиции уделено главным реликвиям - Знамени и Ордену Победы.

© Минобороны России

Ранее в Москве состоялась патриотическая акция «Мы - наследники Великой Победы», в рамках которой юнармейцы столицы передали 89 копий Знамени Победы во все российские регионы. Они украсят дома ветеранов и займут свои места в парадных колоннах юнармейцев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:37 В стране и мире
Видео
Путин лично поздравил Гергиева с 70-летним юбилеем
21:11 В стране и мире
РЖД: грузовой поезд сошел с путей в Брянской области из-за вмешательства посторонних
19:24 В стране и мире
Изготовителей документов для убийцы Дугиной осудили на 3,5 года
19:02 В стране и мире
Раскольническая ПЦУ планирует перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря
18:54 В стране и мире
Решетников сообщил о росте стоимости авиаперелетов по России на 10%
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг только за последний месяц потерял более 15 тысяч человек
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.