Объединенная историческая выставка приняла первых гостей в парке «Патриот»

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Посетители павильона смогут ознакомиться с четырьмя тематическими экспозициями: День Победы советского народа в Великой Отечественной войне - 9 мая 1945 г.; 320-летие образования Балтийского флота - 18 мая 1703 г.; 105 лет со дня образования Южного военного округа - 4 мая 1918 г.; 100-летие со дня образования Главного гидрометеорологического центра Минобороны РФ - 4 мая 1923 г.

«Благодаря таким выставкам, благодаря тем, кто их делает у нас есть возможность помнить. Я уверен, что вы передадите это своим детям, а дети передадут внукам и никогда наш народ не забудет того подвига, который был совершен во время Великой Отечественной войны, в ходе других войн и локальных конфликтов, в ходе возрождения, укрепления и становления нашей с вами Родины», - рассказал начальник центра (обеспечения управления силами (войсками) флота Национального центра управления обороной РФ Валентин Клюжев.

Самая масштабная выставка посвящена подвигам советского солдата, героизму, мужеству и стойкости духа в борьбе с врагом. Среди уникальных экспонатов можно увидеть акт о капитуляции Германии, архивные документы, плакаты, художественные полотна, памятные монеты и медали. Особое внимание в экспозиции уделено главным реликвиям - Знамени и Ордену Победы.