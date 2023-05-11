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Железнодорожники ВВО возводят 23-метровые подходы к мосту через реку Улагир в Амурской области

06:05 11.05.2023
Железнодорожники ВВО ежедневно добывают свыше трех тысяч кубических метров скального грунта.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Амурской области военнослужащие железнодорожных бригад Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области осуществляют строительству второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Кадры их работы показало Министерство обороны России.

В настоящее время специалисты возводят самый сложный объект, планируемый к сдаче в этом году, - 23-метровые подходы к будущему мосту через реку Улагир. Железнодорожники ВВО ежедневно добывают свыше трех тысяч кубических метров скального грунта из карьера под строительство пути на участке Улагир-Мирошниченко.

К выполнению горных работ и сооружению железнодорожной насыпи задействована штатная техника железнодорожных войск ВВО, это тяжелые колесные и гусеничные машины, в том числе карьерные сочлененные самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, техника, оборудованная гидромолотами. Только за 2023 год восстановлено более 17 километров притрассовых автомобильных дорог, уложено свыше 52 тысяч кубических метров скального грунта в тело железнодорожной насыпи.

Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать важнейшие опорные точки БАМа.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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