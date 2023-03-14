В стране и мире Путин призвал развивать важнейшие опорные точки БАМа Игнат Далакян По словам президента России, необходимо учитывать специфику Тынды и Северобайкальска, а также профиль их экономик. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов призвал развивать важнейшие опорные точки БАМа - Тынду и Северобайкальск. «Отдельно хотел бы сказать о развитии Тынды и Северобайкальска. Как уже отметил, это важнейшие опорные точки БАМа. Они обеспечивают надежную работу магистрали, нагрузка на которую, как мы все знаем, существенным образом возросла», - заявил президент РФ. Глава государства отметил, что необходимо учесть специфику этих городов и профиль их экономик. «Это значит, здесь нужны дополнительные предприятия сервисного обслуживания Байкало-Амурской магистрали. Она просто становится более современной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня», - заявил Владимир Путин. Российский лидер добавил, что также этим городам требуется обновление аэропортной инфраструктуры, замена инженерных сетей, ремонт и дальнейшее содержание дороги и благоустройство общественного пространства. Ранее Владимир Путин в ходе визита в Улан-Удэ посетил авиационный завод. Президент России также встретился с рабочими предприятия, где ответил на интересующие вопросы специалистов. Экспертное мнение и аналитика