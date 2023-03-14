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Путин призвал развивать важнейшие опорные точки БАМа

Игнат Далакян
18:35 14.03.2023
По словам президента России, необходимо учитывать специфику Тынды и Северобайкальска, а также профиль их экономик.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов призвал развивать важнейшие опорные точки БАМа - Тынду и Северобайкальск.

«Отдельно хотел бы сказать о развитии Тынды и Северобайкальска. Как уже отметил, это важнейшие опорные точки БАМа. Они обеспечивают надежную работу магистрали, нагрузка на которую, как мы все знаем, существенным образом возросла», - заявил президент РФ.

Глава государства отметил, что необходимо учесть специфику этих городов и профиль их экономик.

«Это значит, здесь нужны дополнительные предприятия сервисного обслуживания Байкало-Амурской магистрали. Она просто становится более современной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня», - заявил Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что также этим городам требуется обновление аэропортной инфраструктуры, замена инженерных сетей, ремонт и дальнейшее содержание дороги и благоустройство общественного пространства.

Ранее Владимир Путин в ходе визита в Улан-Удэ посетил авиационный завод. Президент России также встретился с рабочими предприятия, где ответил на интересующие вопросы специалистов.

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