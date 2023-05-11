Пожары на складах в Норильске достигли площади в 4 000 квадратных метров

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В городе Норильске Красноярского края загорелись складские помещения. За непродолжительное время площадь пожара достигла 4 000 квадратных метров, хотя изначально сообщалось о полутора тысячах.

«Площадь пожара увеличилась до 4 000 кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, наличие легковоспламеняющихся жидкостей и плотная застройка», - сообщили в МЧС России.

Уточняется, что для борьбы с огнем задействованы более 60 человек и 16 единиц техники.

Ранее стало известно о масштабных лесных пожарах в Свердловской области. Местные власти запросили федеральную помощь для борьбы со стихией, поскольку спасатели не справляются с многочисленными очагами.