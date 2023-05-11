Российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Вражеский самолет нанес решительный удар собой по российской земле в районе населенного пункта Червоный Маяк.

© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Кроме этого, наши зенитчики перехватили за сутки 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили столько же беспилотников противника. Это произошло в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Опытное, Валерьяновка, Новобахмутовка (ДНР), Работино, Чубаревка, Новопрокофьевка, Чапаевка (Запорожская область).

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили 96 украинских артиллерийских подразделений и другие войска противника в 123 районах.

С начала спецоперации враг недосчитался 421 самолета, 230 вертолетов, 4 074 беспилотников, 421 ЗРК, 9 069 танков и других боевых бронированных машин, 1 098 боевых машин РСЗО, 4 787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 124 единиц специальной военной автотехники.

Ранее сообщалось, что самоходная артиллерия ВДВ разнесла украинский опорный пункт в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.