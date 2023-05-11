Две епархии Запорожской области попросили патриарха Кирилла принять их в РПЦ

Священнослужители Бердянской и Приморской епархии заявили, что ее руководитель митрополит Ефрем бежал на подконтрольную Украине территорию, а без руководителя епархия существовать не может.

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Священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области обратились к патриарху Кириллу с просьбой о принятии в Русскую православную церковь (РПЦ).

По словам священнослужителей, митрополит Бердянский и Приморский Ефрем бросил свою паству и сбежал на подконтрольную Украине территорию, а без руководителя епархия существовать не сможет. Абсолютное большинство священнослужителей проголосовало за принятие епархии «в лоно Московской патриархии». Соответствующее прошение отправили в Москву.

Прихожанка Алла рассказала, почему вместе со священниками была вынуждена обратиться к патриарху Кириллу.

«Мы остались без пастыря, хотим сохранить православную веру, у нас трудная ситуация в городе. Хотим, чтобы был мир, чтобы жили дружно, у нас дружный город, всегда жили в мире и согласии. Нужно сохранить эту веру предков тысячелетнюю. Обращаемся к главе церкви, чтобы нам дал пастыря, как нам идти за Христом, как быть дальше», - поделилась она.

Алла подчеркнула, что хочет процветания своему городу, чтобы в нем заработали заводы, чтобы люди отдыхали на курорте.

«Некому теперь церковь возглавить, некому молиться за нас, мы так не можем, хотим, чтобы у нас возрождалась вера, чтобы люди учились жить духовно по законам евангельским. Надеюсь, что помогут. Чтобы кафедра не пустовала, она сейчас осиротела, мы дети-сироты. Хотим, чтобы наша вера цвела, люди все больше обращались к Богу, молиться научились», - добавила прихожанка Татьяна.

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