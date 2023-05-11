МК: Костомаров тайно покинул Россию и отправился за границу на реабилитацию

Предположительно, именно там ему сделают протезирование.

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Фигурист Роман Костомаров был выписан из больницы «Коммунарка» и тайно покинул страну. Вероятно, протезирование ему сделают за границей.

Сейчас Костомаров уже находится на реабилитации за рубежом, как сообщает МК. Из московской больницы он выписался еще в апреле.

Спортсмена госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за начавшегося на фоне болезни некроза конечностей Костомарову ампутировали ноги по колено, а также кисти рук. Недавно фигурист опубликовал первый пост после госпитализации, где поблагодарил за поддержку всех неравнодушных.