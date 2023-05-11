РФ прекращает действие соглашения о сотрудничестве с Польшей в области науки и техники
Ранее Мария Захарова заявила, что Россия вправе разорвать дипотношения с Польшей.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Москва прекращает действие соглашения с Варшавой о сотрудничестве в области науки и техники. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
«3 мая 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года», - указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Экспертное мнение и аналитика