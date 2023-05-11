Верховный суд признал незаконным арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана

Юрист политика рассказал, как его подопечного избили перед тем, как увести из здания суда.

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Верховный суд Пакистана признал незаконным арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Об этом сообщил телеканал Geo News.

«Мы считаем, что арест Имрана Хана был незаконным», - прокомментировал главный судья Пакистана Умар Ата Бандиал.

Приказ о немедленном освобождении политика появился вскоре после того, как он предстал перед судом.

После новости об аресте по стране прокатилась волна протестов, сторонники экс-премьера называют происходящее политическим преследованием. В то же время системные силы заявляют, что политика арестовал независимый орган, занимающийся коррупционными делами в Пакистане.

Ранее юрист экс-премьера также заявил о незаконности ареста. Он рассказал, что политика избили перед тем, как уводить из зала суда.