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Установки «Град» поддержали огнем действия российских военных в зоне спецоперации

17:12 11.05.2023
Разрываясь на позициях украинских боевиков, снаряды реактивной артиллерии мешают с землей вражеские укрепления, уничтожают противника, тем самым улучшая положение ВС РФ в ходе боевых действий. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Звезда» показала кадры боевой работы РСЗО «Град». Реактивные снаряды срываются с направляющих, улетая в сторону неприятеля.

Туда они несут шок и трепет. Разрываясь на позициях украинских боевиков, они мешают с землей вражеские укрепления, уничтожают противника, тем самым улучшая положение ВС РФ в ходе боевых действий. 

Боец из состава расчета заметил, что перед каждым выездом он всегда проверяет уровень масла - машина постоянно много ездит по бездорожью, и двигатель может его иногда «подъедать». 

Ранее сообщалось, что самоходная артиллерия ВДВ разнесла украинский опорный пункт в зоне специальной военной операции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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