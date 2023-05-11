Установки «Град» поддержали огнем действия российских военных в зоне спецоперации

Разрываясь на позициях украинских боевиков, снаряды реактивной артиллерии мешают с землей вражеские укрепления, уничтожают противника, тем самым улучшая положение ВС РФ в ходе боевых действий.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» показала кадры боевой работы РСЗО «Град». Реактивные снаряды срываются с направляющих, улетая в сторону неприятеля.

Туда они несут шок и трепет. Разрываясь на позициях украинских боевиков, они мешают с землей вражеские укрепления, уничтожают противника, тем самым улучшая положение ВС РФ в ходе боевых действий.

Боец из состава расчета заметил, что перед каждым выездом он всегда проверяет уровень масла - машина постоянно много ездит по бездорожью, и двигатель может его иногда «подъедать».

Ранее сообщалось, что самоходная артиллерия ВДВ разнесла украинский опорный пункт в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.