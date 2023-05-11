Армия Самоходная артиллерия ВДВ разнесла украинский опорный пункт в зоне спецоперации Десантники нанесли удар по взводному опорному пункту врага, который был обнаружен при помощи беспилотников. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллерия ВДВ разнесла украинский опорный пункт в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России. Огонь вели расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика». Вражеские взводные опорные пункты были обнаружены нашими бойцами с беспилотников. Координаты тут же передали артиллеристам Тульского соединения ВДВ. «Точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты 122-мм гаубиц "Гвоздика" уничтожили мотострелковые подразделения ВСУ в оборудованных укрытиях опорного пункта. После первых выстрелов была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику», - говорится в сообщении. Нанеся удар, расчеты САУ немедленно сменили огневую позицию. Ранее МО РФ показало кадры боевой работы САУ «Гиацинт-С» в зоне спецоперации. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика