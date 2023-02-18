Французский мореплаватель рассказал, как его спас в Атлантике экипаж танкера «Кама»

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Российские моряки во время дальнего похода отряда кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спасли от неминуемой гибели французского мореплавателя. Несколько дней он дрейфовал в тысячах миль от берега и подал сигнал бедствия. Как проходила операция и о дальнейшей судьбе спасенного француза узнала корреспондент Наталья Панталева.



Бушующие воды Атлантики. Кромешная темнота, ветер, качка. В сложнейших погодных условиях боцманская команда пришвартовывает яхту к левому борту танкера «Кама» из состава отряда кораблей Северного флота. Затем, Луку Монтея аккуратно перемещают на российское судно. Вместе с ним на яхте была его собака Венера, ее тоже быстро эвакуируют. По технике безопасности на всех надели спасательные жилеты, даже на питомца.

Путешественнику сразу же оказали медпомощь - ведь он долгое время провел в холодной воде. И, конечно, Лука получил возможность позвонить домой - по спутниковому каналу связи он пообщался с родителями, сообщил главное, что жив. Мореплаватель рассказал, как остался один на один со стихией.

«10 суток я совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, и автопилот перестал работать. Мне оставалось только двигаться в дневное время и останавливаться на ночь. Это могло долго продолжаться: две-три недели и больше. Тяжело, но теоретически возможно. А днем я проснулся и услышал, как что-то упало на борт. Оказалось, винт разрушил заднюю часть яхты, и ситуация стала совсем скверной», - признался путешественник Лука Монтей.

Поломку устранить не получалось и Лука Монтей подал сигнал бедствия.

«Я знал, что на радаре меня не было видно, поэтому я запустил сигнальную ракету, и через две минуты я увидел, как "Кама" меняет свой курс, чтобы меня спасти. И меня спасли», - рассказал путешественник.

Российские моряки угостили путешественника домашней едой.

Путешественник отдохнул и коротал время за игрой в шахматы. Француз признался, что с удовольствием продолжил бы плавание с экипажем Камы.

«Я не просто испытываю безграничное чувство благодарности к капитану Виктору Александровичу, который спас мне жизнь, и к вашему экипажу, который был по-настоящему добр и внимателен ко мне. Я их считаю своими настоящими друзьями. Я хотел бы остаться и поработать с ними до конца плавания, но если не получится, то я буду ждать их в Мурманске. Даю слово», - сказал Лука Монтей.

Перед сходом на берег в кейптаунском порту российские моряки подарили случайному попутчику флотскую шапку и тельняшку.

Танкер «Кама» в составе отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» зашел в порт Дурбан. В ближайшие дни моряки из России, Китая и ЮАР проведут совместные маневры в водах Индийского океана. Для фрегата «Адмирал Горшков» это первый дальний поход с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту - оружием, аналогов которому в мире нет.