Опубликованы кадры с места взрыва в квартире многоэтажки в Германии

Известно, что ранения получили 10 пожарных и два полицейских.

© Видео: Twitter, @Durmisevic54620 © Фото: германия David Young, dpa, Globallookpress

В квартире многоэтажного дома в городе Ратинген под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв. Причины произошедшего выясняются.

На кадрах видео, опубликованных в Twitter, можно заметить несколько пожарных машин. По информации телеканала ZDF, ранены 10 пожарных и два полицейских. В полиции не исключают, что это могла быть целенаправленная атака, добавили на телеканале.

На фотографии видно, что в квартире был человек. Из-за взрыва и большого задымления в помещении он оказался заблокирован на балконе.

Ранее мощный взрыв прогремел в центре Милана. Улица была охвачена пламенем. В огне оказались машины и элементы городского благоустройства.