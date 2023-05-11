Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана

© Видео: ElenagianniE. twitter © Фото: ElenagianniE. twitter

Мощный взрыв прогремел в центре Милана. Об это сообщил телеканал Sky TG24.

Мощный пожар вспыхнул в районе Порта Романа, на Виа Пьер Ломбардо.

На кадрах видео, опубликованных в Twitter, видно, что улица в центре города - это сплошное пламя. Горят машины и элементы городского благоустройства. Черный столб дыма поднимается высоко над городом.

О причинах ЧП пока ничего не известно.

По данным СМИ, из-за пожара пришлось эвакуировать детей из школы Istituto Suore Mantellate.