В стране и мире Генерал Липовой уточнил информацию о БПЛА 9 мая Вероника Волосунова По его словам, ранее полученная информация была от неофициальных источников. © Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости Читайте нас на: Данные об украинских дронах, которые пытались атаковать Москву 9 мая, оказались непроверенными. Об этом заявил генерал-майор авиации, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой. «Информация о 100 украинских дронах, якобы летевших на Москву 9 мая, является непроверенной. Она была получена из неофициальных источников по публикациям в социальных сетях», - заявил Липовой РИА Новости. Ранее в ходе пресс-конференции Липовой сообщил журналистам, что около 100 дронов в праздничный день летели в сторону Москвы с целью атаковать город, однако их попытки оказались безуспешными. Благодаря работе ПВО и подразделений РЭБ они были обезврежены или уничтожены. Экспертное мнение и аналитика