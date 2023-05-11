Жительница Донецка рассказала, как четырехлетнюю девочку ранило украинским снарядом

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа «Звезды» пообщалась с жительницей Петровского района Донецка, пострадавшей от обстрела со стороны украинских боевиков.

«Я вся в стекле лежала, попало в лоб. Я хоть одеялом была укрыта, засыпало все. У матери девочки открытый перелом правой руки, у дитя - осколки», - прокомментировала местная жительница.

Украинский 152-миллиметровый снаряд повредил жилой дом, в котором находилась пострадавшая. Также ранения получили девочка 2019 года рождения, две женщины и один мужчина.

Как сообщает наш корреспондент Владислав Кустов, вражеские обстрелы продолжаются, сейчас поступают сообщения о новых районах Донецка, попавших под удар. Петровский район обстреливают особенно сильно.