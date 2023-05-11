Армия Артиллерист Никотин рассказал, как «распетлял» украинскую позицию и спас бойцов пехоты Военнослужащего поблагодарили боевые товарищи, с некоторыми из них он встретился в госпитале после ранения. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российский боец с позывным Никотин рассказал «Звезде», как артиллерия огнем прокладывает путь пехоте, помогает ей продвигаться и сохранить жизни наших военнослужащих. «Артиллерия - это бог войны, мы "накидываем", дабы сохранить жизнь пехоты. Утром, днем, вечером, в любую погоду, чтобы сохранить их жизни, мы бьем, они заходят», - пояснил он. Мужчина признался, что в зону спецоперации отправился добровольцем. Поначалу бойцу было тяжело, поскольку раньше он управлял только легковыми и грузовыми автомобилями. Никотин больше четырех месяцев на должности механика-водителя. До этого выполнял задачи в составе расчета самоходного миномета «Тюльпан». «Когда в госпитале после ранения лежал, познакомился с пацанами, я тогда на "Тюльпане" был, когда мы работали, они сильно поблагодарили. Мы "распетляли" позицию, которая им сильно досаждала», - поделился Никотин. Ранее Минобороны сообщило, что артиллерия ВДВ разнесла украинский опорный пункт в зоне спецоперации. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика