Генерал Липовой рассказал подробности безуспешной попытки украинских БПЛА атаковать Москву 9 мая

Благодаря нашим ПВО и действиям подразделений РЭБ долететь до Москвы примерно 100 беспилотникам не удалось. Они были обезврежены, посажены или уничтожены.

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Украина в День Победы 9 мая хотела атаковать Москву примерно сотней беспилотников. Об этом в ходе брифинга заявил Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

По его словам, в праздничный день около 100 БПЛА применялись с территории Украины и Подмосковья. Но попытки оказались безуспешными.

«В результате действий наших средств ПВО, в результате действий наших подразделений РЭБ беспилотники <...> часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена», - рассказал Липовой.

Липовой отметил, что Украина впервые использовала дроны американской разработки радиусом действия 800 километров. По его словам генерала, это могли быть разведывательные и ударные беспилотники. Обезвредить их удалось на территориях Белгородской, Курской и Калужской областей, а также в Воронеже.

«Практически все атаки были предотвращены, все атаки были сорваны, и праздник у нас прошел без замечаний», - цитирует РИА Новости генерала.

Ранее, 3 мая, украинские боевики попытались атаковать Кремль. Все дроны вывели из строя при помощи радиолокационной борьбы. Пострадавших не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее покушением на президента и охарактеризовал атаку как заранее спланированный террористический акт. СК РФ завел уголовное дело.