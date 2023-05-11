Ремонтники ЦВО в зоне СВО меняют обычные кабины грузовиков на бронированные

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы специалистов Центрального военного округа, которые восстанавливают поврежденную в зоне спецоперации технику.

Специалисты в максимально сжатые сроки ремонтируют двигатели, системы управления, связи, восстанавливают неисправные части, радиостанции, измерительные приборы и комплексы наведения.

Кроме того, доукомплектовывается техника. В описании к видео сказано, что обычные кабины меняются на бронированные, устанавливается дополнительная защита, усиливается подвесная система.

Работа проходит максимально организованно, слаженно и оперативно, потому что все понимают, что исправная техника должна поступить в подразделения как можно скорее. После ремонта в бой отправляют бронетехнику, автомобили, реактивную и ствольную артиллерию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.