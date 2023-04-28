Ремонтники ЗВО показали, как круглосуточно восстанавливают технику в зоне СВО

Фокус внимания направлен на обслуживание и ремонт ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

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Военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения.

Специалисты продолжают проводить бесперебойное обслуживание и ремонт вооружения и военной техники (ВВТ). Для этого военнослужащие ЗВО развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.

Особое внимание уделено вопросам обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности благодаря высокой квалификации ремонтников, а также современным машинам технического обслуживания.

Для поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий, в первую очередь, ремонтируется вооружение, которое может встать в строй в кратчайший срок. Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

Ранее российские ремонтники показали способность восстанавливать любую технику на Запорожском направлении.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.