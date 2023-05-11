Опубликована запись разговора первого замминистра МЧС ДНР с вымогателями из СБУ

Агент СБУ в ходе разговора обещал чиновнику освободить жену в обмен на компромат на его коллег из МЧС.

© Видео: УФСБ РФ по ДНР © Фото: УФСБ РФ по ДНР

Федеральная служба безопасности опубликовала запись разговора первого заместителя министра МЧС ДНР Дмитрия Костямина с агентом Службы безопасности Украины, который требовал передать конфиденциальную информацию. В обмен на нее агенты Киева обещали отпустить жену Костямина.

В ходе разговора агент СБУ требовал от замминистра передать ему личные данные всех сотрудников ведомства, а также компромат на них. Также была опубликована переписка в мессенджере Костямина с агентом.

«Вы с нами соглашаетесь на сотрудничество, мы отпускаем вашу жену, она едет к вам. Каждый день мы будет сбрасывать запись голоса вашей жены», - говорит в ходе диалога агент СБУ.

Напомним, о попытке завербовать Костямина сообщили в ФСБ. По данным ведомства, жену замминистра похитили в Харькове, но российским спецслужбам удалось впоследствии ее освободить.