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Около 800 кг гашиша таможенники изъяли у контрабандистов в Петербурге при попытке его ввоза в РФ

Елизавета Потейчук
16:11 11.04.2023
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств.
© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России
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Сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти изъяли у преступной группировки 773,65 килограмма гашиша. Наркотическое средство ввозилось из стран Евросоюза.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий установлено грузовое транспортное средство, оснащенное тайником, в котором находились 7 600 плиток с гашишем. Стоимость изъятой партии, предназначенной для потребления в России, на черном рынке превышает 350 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Так, оперативники задержали двух граждан РФ, у одного из которых был вид на жительство в ЕС, а также гражданина Белоруссии. В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств.

Ранее сотрудники таможни обнаружили посылку с человеческим черепом во время сканирования отправлений в логистическом центре в московском аэропорту Внуково. 

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