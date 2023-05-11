Бойцы ВС РФ получили письма со словами поддержки от российских детей
Военные почтальоны продолжают доставлять почту военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Кадры работы специалистов фельдъегерско-почтовой связи публикует Минобороны России.
Корреспонденцию развозят непосредственно в районы дислокации соединений. Конверты и посылки наши военнослужащие получают собственноручно.
По понятным причинам пользоваться мобильными в зоне спецоперации запрещено, поэтому бойцы очень ценят и благодарят родных, близких да и просто неравнодушных людей за моральную поддержку, которая им сейчас так нужна. Много теплых слов и рисунков приходит от детей, которые верят в ребят и ждут, когда военнослужащие вернутся домой с победой.
Линия коммуникаций работает в обе стороны, специалисты не только доставляют корреспонденцию военнослужащим, но и отправляют весточки с передовой их родным и друзьям.
Ранее Минобороны поделилось кадрами боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.