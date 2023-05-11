Профессор Морозов заявил, что День Европы должен быть «днем покаяния»

По словам эксперта, День Европы был придуман для того, чтобы пособники гитлеровской Германии скрывали свое участие в войне на стороне врага.

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День Европы, который отмечают входящие в нее страны 9 мая, должен быть «днем покаяния», так как у истоков этого «праздника» стоят люди, воевавшие на стороне Гитлера и в последний момент переметнувшиеся на сторону победителей. Об этом заявил в интервью программе «Между тем» председатель Комитета Государственной думы по контролю, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Олег Морозов.

«Франция легла под фашистский сапог, как и многие страны Европы... Как им еще примазаться к этой победе, если подавляющее большинство из них до 1944 года, когда произошел перелом, они были на стороне Гитлера? Они воевали против Советского Союза, против США, Великобритании. Подавляющее большинство стран Европы поставляли оружие, войска на Восточный фронт, они участники этого позора. И вот сегодня этот позор они "замывают" Днем Европы, который якобы празднует победу над фашизмом. Это должен быть день европейского покаяния - и во главе этой кающейся толпы должны идти немцы», - заявил профессор.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране 9 мая Дня Европы. Решение принято «с целью укрепления единства народов Европы», а также для «обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».