Эксперт Сурдин объяснил происхождение огненных шаров в небе над Японией

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Научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин считает, что два огненных шара, замеченные в небе над японской провинцией Окинава вечером 10 мая, это не кометы и не метеориты, а фрагменты разрушившегося космического аппарата.

«Есть несколько признаков, по которым можно отличить падение на землю метеоров и болидов от сгорания в атмосфере Земли космического аппарата. Первый признак - это полет практически параллельно поверхности Земли. Второй - довольно маленькая скорость движения, около 7 км/с. Третий - разрушаясь на части, объект летит так, что эти части сопровождают его, быстро не сгорают и не отстают от полета главного, впереди идущего объекта. Чем меньше деталь, тем она плотнее, поэтому при полете в воздухе мелкие детали, отрываясь от космического аппарата, летят почти с той же скоростью и тормозятся почти так же сильно, как и основная часть корпуса», - рассказал Сурдин.

Эксперт уверен, что очевидцы в Японии увидели в небе фрагменты космического аппарата, сходящего с околоземной орбиты.

Сурдин отметил, что это весьма распространенное явление.

«Теперь это случается часто. На орбите вокруг Земли десятки тысяч космических спутников. И в странах, недалеко находящихся от экватора, можно будет нередко наблюдать такое явление», - поделился прогнозом эксперт.

Ранее сообщалось, что в небе над Японией появилось несколько светящихся объектов, напоминающих огненные шары с длинным шлейфом, летевших на медленной скорости параллельными курсами.