Пепелище с трубами: кадры после страшного пожара в забайкальском городе Борзя

По данным экстренных служб, в результате произошедшего нет погибших и пострадавших.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

После пожара в городе Борзя Забайкальского края от домов остались только печные трубы, жители города и добровольцы помогают пожарным бороться с огнем. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении «Звезды».

Тушение возгорания осложняется сильным ветром. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

Как стало известно ранее, огонь охватил сразу девять домов, а также крышу магазина в Борзе.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в настоящий момент к месту происшествия уже следует пожарный поезд. Кроме того, экстренные службы приводят в готовность вертолет Ми-8.

Несколькими днями ранее пожар произошел в пригороде Кургана. Тогда для его тушения привлекались самолет-амфибия и Ми-8.