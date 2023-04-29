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Самолет-амфибия и вертолет Ми-8 тушат дома в пригороде Кургана

Игнат Далакян
09:13 29.04.2023
Огонь охватил 25 строений на общей площади 100 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2» разразился пожар. Ликвидацией стихийного бедствия занимаются пожарно-спасательные подразделения совместно с авиацией МЧС России. С воздуха пожар тушат вертолет Ми-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС.

Огонь охватил 25 строений на общей площади 100 квадратных метров, площадь ландшафтного пожара составляет 5 Га.

В борьбе с пожаром задействованы 61 человек и 21 единица техники.

Экспертное мнение и аналитика
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