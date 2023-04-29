Самолет-амфибия и вертолет Ми-8 тушат дома в пригороде Кургана
Огонь охватил 25 строений на общей площади 100 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2» разразился пожар. Ликвидацией стихийного бедствия занимаются пожарно-спасательные подразделения совместно с авиацией МЧС России. С воздуха пожар тушат вертолет Ми-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС.
Огонь охватил 25 строений на общей площади 100 квадратных метров, площадь ландшафтного пожара составляет 5 Га.
В борьбе с пожаром задействованы 61 человек и 21 единица техники.