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Два человека в автомобиле исчезли на трассе М-4 «Дон»

Анна Касаткина
10:10 01.05.2023
По факту исчезновения 37-летнего мужчины и 19-летней девушки возбудили уголовное дело.
Два человека в автомобиле исчезли на трассе М-4 «Дон»
© Фото: imagebroker, Harald Theissen, GlobalLookPress
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Два человека пропали без вести на участке федеральной автодороги М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко 28 апреля ехали на автомобиле «Хендэ» с государственным регистрационным знаком «У 002 УМ 93 регион» из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. На участке трассы вблизи станицы Березанской Выселковского района они безвестно пропали.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны (пункты «а, з» части 2 статьи 105 УК РФ)», - говорится в сообщении СК.

Ранее в Сочи пропали пятеро школьников в возрасте от восьми до тринадцати лет. Мальчиков обнаружили живыми в ходе масштабной спасательной операции спустя три дня после исчезновения.

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