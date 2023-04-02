В Сочи нашли пятерых пропавших детей

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В Сочи успешно завершилась операция по поиску пятерых мальчиков, пропавших вечером 31 марта. Днем в воскресенье 2 апреля детей нашли в результате масштабных поисков с участием службы спасения, полиции, волонтеров и казачества.

«Живы, здоровы. Сейчас их везут в отдел полиции», - сообщил местный Telegram-канал.





Как уточнили в прокуратуре Краснодарского края, пропавшие дети не отличались примерным поведением.



«Четверо из них состоят на внутришкольном учете, в том числе по поводу самовольных уходов и пропусков занятий без уважительных причин», - сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.

Напомним, что пятерых мальчиков в возрасте 8-13 лет хватились вечером 31 марта, когда они не пришли домой ночевать. Сначала родители искали их самостоятельно, а сутки спустя обратились за помощью в полицию. В последний раз ребят видели в бассейне одной из сочинских гостиниц, на территорию которой они проникли без разрешения и убежали после замечания со стороны охраны.