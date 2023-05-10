Российских болельщиков удалили с трибун на чемпионате мира по дзюдо за георгиевские ленты

Кроме того, им теперь запрещено посещение чемпионата мира по дзюдо.

© Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Globallookpress

Организаторы чемпионата мира по дзюдо, который проходит в столице Катара, попросили болельщиков из России покинуть трибуны из-за наличия георгиевских лент. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на представителя Международной федерации дзюдо.

Отмечается, что болельщиков попросили снять георгиевские ленты, однако они отказались. Затем их попросили покинуть арену. Кроме того, им запретили посещать чемпионат мира по дзюдо, добавили на портале.

Напомним, Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Украина турнир байкотировала.

Ранее глава МОК заявил, что отстранение атлетов из-за их паспорта не соответствует ценностям Олимпийской хартии, поэтому российские и белорусские спортсмены должны вернуться в мировой спорт.