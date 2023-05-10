В Запорожской области предотвращено покушение на главу полиции поселка Кирилловка

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В Запорожской области было предотвращено покушение на жизни начальника отдела полиции поселка Кирилловка. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.

«УФСБ России по Запорожской области и УФСБ России по ФСВНГ России предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Балабин Ю. А.», - сообщили в службе.

По данным службы, покушение планировал совершить 31-летний гражданин Украины, он был задержан. Также злоумышленник планировал совершить ряд терактов в регионе. Известно, что он действовал по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ФСБ уточнили, что при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен.

Ранее Федеральная служба безопасности пресекла атаку начиненных взрывчаткой дронов на военный аэродром в Ивановской области. Диверсию планировало Главное управление разведки МО Украины.