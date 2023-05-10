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Командование специальных операций США (SOCOM) объявило о предстоящем тестировании на военнослужащих американской армии «омолаживающей таблетки».

По данным SOCOM, недавно изобретенное лекарство способно вмешаться в законы природы и затормозить процесс старения человеческого организма. Об этом в заявил журналистам представитель SOCOM Тим Хокинс, сообщает 360.

Тим Хокинс рассказал, что решению о тестировании препарата на военнослужащих предшествовали доклинические испытания, подтвердившие безопасность лекарства и позволившие установить требуемую дозировку.

По мнению SOCOM , в перспективе добавление «омолаживающей таблетки» в рацион американских военнослужащих повысить выносливость и боеспособность армии США. Разработка препарата обошлась американскому бюджету в 2,8 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что по данным Минобороны РФ Украина для опытов инфицировала своих военнослужащих возбудителями Конго-Крымской лихорадки и лептоспироза.