Армия МО РФ: на Запорожском направлении огнем РСЗО уничтожен американский БТР Также был уничтожен пункт временной дислокации в районе Малиновки и скопление боевиков в районе Зеленого поля. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Российские расчеты реактивных систем залпового огня «Град» на Запорожском направлении уничтожили американский бронетранспортер M113 в районе населенного пункта Приморское. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Также был уничтожен пункт временной дислокации в районе Малиновки и скопление боевиков в районе Зеленого поля. На Южно-Донецком направлении передовые подразделения уничтожили разведывательную группу противника. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1 разгромили взводный опорный пункт украинских националистов. Расчеты самоходного миномета «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации противника в районе Великой Новоселки. Ранее на Соледаро-Бахмутском направлении ракетные войска поразили склад боеприпасов 54-й отдельной механизированной бригады противника. Помимо этого, уничтожен пункт временной дислокации 57-й отдельной механизированной бригады националистов. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика