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Карильон, народные артисты и «Дорога памяти»: как в «Патриоте» отметили День Победы

Надежда Котормус
Вероника Волосунова
07:23 10.05.2023
В военно-патриотическом парке «Патриот» прошли десятки мероприятий. С утра и до поздней ночи работали одновременно несколько площадок.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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День Победы масштабно отметили в военно-патриотическом парке «Патриот».Гости праздника услышали необычный колокольный звон и увидели «дневники памяти».

Дорогие сердцу фронтовые песни не только в классическом исполнении. По Соборной площади разливался непривычный колокольный звон. Это карильон - уникальный музыкальный инструмент. Под сводом 40-метровой арки находятся 78 колоколов, которые управляются специальными клавишами, курирует работу - профессор из Бельгии.

«Во-первых, я вас поздравляю с Днем Победы. Во-вторых, я хочу сказать поздравляю с новым карильоном. Вы в России сами строили новый самостоятельно. Никто из-за рубежа не помог. Это прекрасно. Это, кстати, самый большой инструмент в мире», - заявил Йозеф Хаазен, почетный директор Международного Королевского Института карильонного искусства в Мехелене.

Импровизированная аллея посвящена 100-летнему юбилею ЦСКА. Именно спортивный клуб во времена великой отечественной снабдил советскую армию лучшими лыжниками и стрелками. Сегодня члены клуба, потомки великой Победы, помнят о своих корнях.

«Для меня этот праздник весьма значен, потому что у меня бабушка и дедушка фронтовики. Бабушка полячка, но она на русском фронте тоже была, познакомилась с дедушкой. Он командир полка был. Вместе прошли годы войны, вместе праздновали победу. Сейчас их, к сожалению, нет в живых, но они, благодаря той возможности, что есть "Дорога памяти" и 1418 шагов, я внес в базу данных своих дедушку и бабушку и там можно их увидеть», - рассказал Алексей Каменский, участник олимпийских игр 2012 года, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе.

Эту площадку многие выбрали именно из-за возможности пройти по «Дороге памяти». Мемориальный комплекс хранит информацию о более чем 30 миллионах участников войны. Фотографии, цифровые инсталляции, но увидеть лица фронтовиков можно не только на экранах.

«У меня с детства это зародилось - увлекаться патриотизмом и проявлять историю своей семьи. Я очень горжусь своим прадедом. В 18 лет он пошел работать на авиационный завод строить самолеты марки "Ил" и оттуда ушел на фронт», - добавил Александр Бударов, участник бессмертного полка.

На главной сцене - народные артисты. Не играют - живут доверенными им ролями простых фронтовиков.

«Понимаете, я пою одну песню. А спеть эту песню - это равносильно тому, что сыграть в театре Гамлета. Да я пою "Темную ночь"», - поделился Александр Пашутин Народный артист РФ.

В основу музыкального драматического спектакля легли десятки новелл, реальные истории, рассказы и письма.

«Когда ты выступаешь на сцене такого рода мероприятия, видишь глаза людей и эти слезы, эти глаза полные счастья - это не сыграть, это не купить, не продать, это настоящее», - добавил актер Марат Башаров.

Яркий и громкий финальный аккорд этого вечера, в потемневшее небо устремлены тысячи глаз - над соборной площадью прогремел праздничный салют!

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