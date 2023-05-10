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Выставка с фотографиями и кинокадрами ВОВ открылась в венесуэльском МИД

Елизавета Егорова
05:55 10.05.2023
В выставочном зале имени Сальвадора Альенде теперь можно наблюдать фотографии крупнейших сражений Великой отечественной войны.
Выставка с фотографиями и кинокадрами ВОВ открылась в венесуэльском МИД
© Фото: Georg Ismar dpa Globallookpress
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В МИД Венесуэлы открылась выставка, приуроченная к 78-ой годовщине Победы над фашизмом. Зрители могут посмотреть на архивные фотографии, плакаты и кинокадры. Об этом РИА Новости сообщило российское посольство в Каракасе.

«В торжественной церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров», - цитирует агентство пресс-секретаря посольства РФ в Венесуэле.

Ранее президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили в телефонном разговоре совместные торгово-экономические, энергетические и гуманитарные проекты.  

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