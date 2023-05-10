Активную оборону российских десантников в зоне СВО показали от первого лица

Командир подразделения принял решение ликвидировать противника после обнаружения приближающихся к позициям ВС РФ боевиков.

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) по ведению активной обороны в зоне специальной военной операции на Украине. После обнаружения приближающейся к позициям ВС РФ вооруженной группы украинской боевиков командир подразделения принял решение ликвидировать противника.

Так, десантники прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов нанесли огневое поражение приближающемуся подразделению противника, не позволив ему приблизиться к опорным пунктам.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как ивановские десантники захватили и зачистили опорный пункт националистов на одном из направлений зоны спецоперации.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.