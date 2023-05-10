Рябков сообщил, что ДОВСЕ стал пережитком прошлого из-за поведения Европы

Заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО стали последним шагом, превратившим ДОВСЕ в пережиток прошлого, отметил замглавы МИД РФ.

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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно потерял свою актуальность после заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его заявление было опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства.

«События последнего времени - заявки Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО, прием Финляндии в альянс и заключение ею соглашения с США, создающего основу для размещения американских сил на финской территории - существенно ухудшили военно-политическую обстановку в Европе. В таких условиях ДОВСЕ окончательно стал пережитком прошлого», - говорится в тексте.

Рябков подчеркнул, что страны-члены НАТО игнорировали договор, когда альянс расширялся на восток. Именно поэтому, по словам замминистра, Россия приостановила действие ДОВСЕ в 2007 году.

«При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл. Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не выправилась», - подытожил министр.

Он также добавил, что вопрос о денонсации договора стоял давно, так как он уже устарел, а попытка его адаптации не увенчалась успехом из-за «деструктивной позиции» стран альянса.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о расторжении ДОВСЕ. По словам Литовкина, причина в том, что НАТО не ратифицировали новую версию документа, когда старый утратил актуальность.