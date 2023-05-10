В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли несколько человек

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В Тунисе у синагоги произошла стрельба. В результате погибли четыре человека. Сообщается, что еще порядка девяти были ранены, среди них - местные силовики.

Отмечено, что место происшествия было оцеплено. Проводится расследование «мотивов этого чудовищного и трусливого нападения». Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на местное МВД.

«В результате шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб. Также погибли двое прихожан и четверо получили различные ранения и были госпитализированы», - сообщает агентство.

Уточняется, что, используя личное оружие, один из правоохранителей - сотрудник ВМФ нацгвардии в Агир-Джебре - убил своего сослуживца. После он забрал боеприпасы и попытался добраться до синагоги Грейба. Там злоумышленник открыл хаотичный огонь.

Ранее сообщалось, что привело к массовой стрельбе в Сербии. Там 21-летний преступник убил восемь и ранил 14 человек и пустился в бега.

Страна вздохнула с облегчением после появления фотографии арестованного в наручниках в полицейской машине. Стало известно, что убийца наконец-то арестован после почти девяти часов напряженного ночного полицейского преследования. Он был задержан при попытке бегства: похитил таксиста и, угрожая ему гранатой, велел везти в следующее село.