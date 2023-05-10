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Дипломата Щлядевского вызывали в МИД РФ в связи с инцидентом на кладбище в Польше

Анастасия Бобылева
19:48 10.05.2023
В российском дипломатическом ведомстве отметили, что провокация, случившаяся 9 мая, является актом русофобской политики.
Дипломата Щлядевского вызывали в МИД РФ в связи с инцидентом на кладбище в Польше
© Фото: Павел Бедняков РИА Новости
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Временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского вызвали в МИД РФ в связи с инцидентом, случившимся 9 мая на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Ему была вручена нота протеста.

«Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, вся русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны», - прокомментировали в дипломатическом ведомстве.

Ранее, 9 мая, российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище. Комментируя ситуацию, он назвал ее «мелкой пакостью», которая, впрочем, не испортила дипломатам радостное настроение в день праздника.

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