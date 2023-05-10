Журналист Хамдани сообщил, что вопрос с протестами в Пакистане решается кабинетом министров
Протесты в Пакистане продолжаются, однако уже идут на спад, и власти не намерены допустить повторения хаоса. Такое мнение высказал корреспондент пакистанского телеканала PTV Иштеак Хамдани.
«Полиция задержала столько народу вчера и сегодня, но у нас есть есть силы армии. Все органы Пакистана стремятся, чтобы не допустить такой хаос, как был вчера», - подчеркнул он.
Вспышка протестов случилась после ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Сегодня стало известно, что ему назначили меру пресечения в виде ареста на 8 дней за нецелевую растрату средств фонда «Аль-Кадир». Хамдани заверил, что вопрос с массовыми волнениями обсуждается на совещании кабинета министров.
«Премьер-министр, который только вернулся из Великобритании, собрал совещание кабинета министров. Ожидается, что в ближайшее время он выступит с посланием к народу на телеканалах», - рассказал корреспондент.
По его мнению, премьер-министр расскажет больше о том, как власти будут решать вопрос с протестами.