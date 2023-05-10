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Журналист Хамдани сообщил, что вопрос с протестами в Пакистане решается кабинетом министров

Анастасия Бобылева
19:21 10.05.2023
Массовые волнения начались после новости об аресте экс-премьера Хана, власти стараются держать ситуацию под контролем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Протесты в Пакистане продолжаются, однако уже идут на спад, и власти не намерены допустить повторения хаоса. Такое мнение высказал корреспондент пакистанского телеканала PTV Иштеак Хамдани.

«Полиция задержала столько народу вчера и сегодня, но у нас есть есть силы армии. Все органы Пакистана стремятся, чтобы не допустить такой хаос, как был вчера», - подчеркнул он.

Вспышка протестов случилась после ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Сегодня стало известно, что ему назначили меру пресечения в виде ареста на 8 дней за нецелевую растрату средств фонда «Аль-Кадир». Хамдани заверил, что вопрос с массовыми волнениями обсуждается на совещании кабинета министров.

«Премьер-министр, который только вернулся из Великобритании, собрал совещание кабинета министров. Ожидается, что в ближайшее время он выступит с посланием к народу на телеканалах», - рассказал корреспондент.

По его мнению, премьер-министр расскажет больше о том, как власти будут решать вопрос с протестами.

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