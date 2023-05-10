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Экс-премьеру Пакистана Имрану Хану назначили арест на 8 дней

Анастасия Бобылева
15:03 10.05.2023
Ранее сообщалось о задержании политика сразу после заседания суда по делу о нецелевой растрате средств.
Экс-премьеру Пакистана Имрану Хану назначили арест на 8 дней
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Суд Пакистана назначил меру пресечения в виде ареста на восемь дней бывшему премьер-министру страны Имрану Хану. Об этом сообщает газета Dawn.

Арест был назначен по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир». Помимо этого, суд предъявил политику обвинение по делу о продаже подарков от глав других государств. Общий ущерб, который нанес казне Пакистана Хан вместе с лидерами его партии, следствие оценивает в 50 миллиардов рупий.

Ранее сообщалось о задержании экс-премьера. По данным Geo News, он пришел в суд, чтобы добиться освобождения под залог по нескольким делам, которые были возбуждены против него.

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