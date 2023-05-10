ФСБ задержала уроженку Украины, участвовавшую в подготовке теракта в Самаре
В Самаре задержали уроженку Украины, участвовавшую в подготовке теракта. Ее поймали еще в апреле 2023 года, она собирала информацию о российских военных объектах. Также она занималась изготовлением компонентов для зажигательной смеси.
Сотрудники ФСБ задержали диверсантку после того, как она сделала закладку в виде полиэтиленового пакета с химическими веществами. Оказалось, что девушка является сторонницей украинских боевиков и переписывается с человеком, который представился ей сотрудником украинской военной организации. Об этом сообщает tvsamara.ru.
Компоненты, находящиеся в пакете, должны были перейти к неизвестному лицу, которое с их помощью совершило бы поджог на площади им. В.В. Куйбышева на фестивале антифашистской песни «Гитары в строю», проводившегося с 1 по 6 мая 2023 года.
Ранее ФСБ пресекла попытку диверсии в Челябинской области. В отношении задержанных по этому делу граждан было направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста.