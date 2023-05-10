Путин поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства нового объекта ТОФ на мысе Анива

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.

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Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на сахалинском мысе Анива. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующую возможность должно рассмотреть российское оборонное ведомство до июля. Ответственным за исполнение поручения назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, глава российского государства поручил до июля определить сроки передислокации из центра Читы военного аэродрома Черемушки. Ответственными назначены Шойгу, директор ФСБ России Александр Бортников и глава Росгвардии Виктор Золотов.