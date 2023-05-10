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Захарова заявила, что фон дер Ляйен через Украину мстит России за нацистских предков

Анастасия Бобылева
16:15 10.05.2023
По мнению официального представителя МИД, поддержка идеи празднования Дня Европы является местью за разгром нацистов в 1945 году.
© Видео: МИД РФ © Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала идею празднования Дня Европы вместо Дня Победы на Украине. По ее мнению, это месть за разгром нацистов 78 лет назад.

«Очевидно, таким образом современные украинские нацисты попытались компенсировать горечь сокрушительного поражения, которое потерпели их идеологические кумиры 78 лет назад», - уверена Захарова.

Она обратила внимание на гостей, приехавших на празднование Дня Европы. В частности, на визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, по мнению представителя МИД, является представительницей европейских реваншистов и таким образом мстит за поражение нацистских предков.

«А такое, например, с Холокостом можно было бы устроить? Вот так вот взять, переименовать, переписать, сказать, что не было?», - добавила Захарова.

Она подчеркнула, что память тех, кто спасал людей, так же важна, как память жертв войны.

Накануне Дня Победы президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая. День памяти и победы над нацизмом в стране теперь будут отмечать 8 мая.

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